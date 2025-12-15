Foros

Aún no voto, pero sé que Costa Rica necesita otra dirección

En las próximas elecciones, no solo elegiremos un gobierno: definiremos el rumbo de nuestro país

Por Santiago Ramírez Zamora
manos sosteniendo pequeñas banderas de costa rica
Costa Rica no puede ni debe convertirse en otra víctima del autoritarismo regional. Necesitamos una dirección diferente. (Shutterstock/Imagen)







