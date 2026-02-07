Foros

‘Arañar paredes’ para sobrevivir: la realidad de la mujer rural emprendedora

¿Será demasiado soñar con un liderazgo gubernamental que impulse un diagnóstico de país serio, articulado e inclusivo con la mujer rural?

Por Liliana Mejía Botero
Mirna Saravia, artesana
Imágenes de archivo de Mirna Saravia, artesana de Carmona de Nandayure, quien diseña y confecciona joyería de fantasía, y luego la vende en el parque de Nandayure. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







mujeres emprendedorasemprendimientos ruralesLiliana Mejía Botero

