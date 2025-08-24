Foros

Aquí hay ángel encerrado

Me imaginé al ángel tirado en el basurero de un banco, entre estados de cuenta de tarjetas de crédito y papeles con el número del turno de atención en servicio al cliente

Por Rodolfo González Ulloa
Figura de un ángel tallado en madera, destruido por el tiempo
Este ya es un ángel con una historia, y lo había perdido todo: dignidad, trabajo y alas. (Cortesía de Rodolfo González U./Cortesía de Rodolfo González U.)







Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

