Aprender a estar en calma cuando el mundo se sacude

No deja de ser notable que la misma palabra, sereno, designe al vigilante nocturno y a la llovizna suave, como si el cuidado y la naturaleza compartieran una misión: traer la calma

Por Jurgen Ureña
Serenidad, padre del cineasta Jurgen Ureña en Toledo
Fotografié a mi padre justo en ese instante en el que se unen el cansancio, la satisfacción y el pensamiento sin rumbo. (Jurgen Ureña/Foto)







Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

