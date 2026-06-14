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Apertura eléctrica: sí, pero con instituciones a la altura

Romper parcialmente el monopolio en generación y comercialización puede mejorar las tarifas, acelerar la inversión en renovables y beneficiar al consumidor, pero solo si la regulación y la supervisión de competencia están verdaderamente a la altura

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Por Guillermo Rojas Guzmán
Fotografía ilustrativa de trabajadores en labores de mantenimiento del tendido eléctrico en Grecia, Alajuela. (Rafael Pacheco Granados)







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