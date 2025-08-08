Foros

Alcatraz de los caimanes: el infausto centro de detención de migrantes en Florida

El lugar está plagado de mosquitos y otros insectos; es insalubre, está hacinado y no se da tratamiento médico a los inmigrantes con enfermedades crónicas. Además, se dice, continuamente se proyectan luces fluorescentes sobre los recluidos

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
Alcatraz de los caimanes, centro de detención de inmigrantes en Florida, Estados Unidos, es parte de campaña de Donald Trump para sembrar pánico entre los migrantes en Estados Unidos
Retrato del presidente Donald Trump elaborado con inteligencia artificial que han hecho circular quienes exigen el cierre del centro de detención conocido como Alcatraz de los caimanes. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alcatraz de los CaimanesmigrantesDonald Trumpcentro de detención de migrantes en Floridaderechos humanos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.