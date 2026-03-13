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El drama de los niños atrapados en la guerra

Los desplazados se alojan en refugios, escuelas, carros, o duermen en la calle. El impacto que esto tiene en los niños es devastador. Sus escuelas están cerradas, por lo que no solo no tienen acceso a la educación, sino tampoco a sus amigos

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Por Andrés Hernández Alende
Un niño con una bandera palestina que dice "nos sacrificamos por la nación" corre junto a un campamento de desplazados en Bureij, Gaza, tras el anuncio de una tregua entre Israel y Hamás, el 17 de enero de 2025.
Un niño corre con una bandera palestina frente a un campamento de desplazados en Bureij, Gaza, el 17 de enero de 2025. (EYAD BABA/AFP)







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