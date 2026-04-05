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Ahora, la megafauna de ‘La era de hielo’ también nos pertenece y nos representa

Pitan y Tobi se mueven hoy entre nuestros memes y redes sociales. Son nuestras nuevas mascotas, las que llegaron cuando no las esperábamos

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Por Emma Tristán
Ticos le ponen humor al descubrimiento de restos fósiles de mastodonte y perezoso gigante en Cartago
Durante los días de noticias sobre el hallazgo de restos fósiles de un mastodonte, algunos ticos le pusieron humor al descubrimiento. (Redes/Redes)







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Emma TristánLetra Libremastodonteperezoso giganterío de Orosigeólogos, arqueólogos, biólogos y paleontólogos

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