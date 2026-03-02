Foros

Adultos mayores doblemente abandonados: también el Estado les da la espalda

Hogares y centros diurnos reciben del Estado costarricense apenas una fracción del presupuesto necesario, mientras el envejecimiento poblacional acelera la demanda de cuidados en el país

EscucharEscuchar
Por Daniel Solís Alfaro
Las personas adultas mayores no son una carga; merecen atención y cuidados de calidad. Por eso, es urgente que el Estado asigne los recursos suficientes para garantizarles atención y servicios adecuados. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
adultos mayoreshogares de larga estanciaayuda estatal para hogares de larga estancia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.