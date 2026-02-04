Foros

Acudir al 911 por juego: el 60% de las llamadas no son emergencias

Es impensable que este servicio reciba llamadas de gente que quiere saber ‘en qué se fue la lotería’, las condiciones del tiempo, por qué se fue el agua o la luz en una comunidad, o cómo está el tránsito en ruta 1, ruta 2, la 32 o la 27

EscucharEscuchar
Por María Isabel Solís
Niño, niña, con el teléfono en la mano, llama al Sistema de emergencias 911
Es bueno que la población infantil sepa llamar y reportar cualquier situación de emergencia en la que se encuentre, pero igualmente necesario es que entienda la gravedad de reportar falsas alarmas. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
911Sistema de Emergencias 911línea de emergencias 911llamadas falsas al 911
María Isabel Solís

María Isabel Solís

Periodista y salubrista con 22 años de experiencia en cobertura periodística y 23 años en el desarrollo de proyectos y programas de comunicación en salud.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.