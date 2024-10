Aclaración: Atribución errónea a abogado Álvaro Enrique Moreno Gómez

El 12 de octubre del 2024, mediante nota informativa en la página 14, se me mencionó nuevamente como el abogado de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca. En ese sentido, categóricamente, les digo que yo no he sido el abogado del señor Bell en temas de delitos que se le imputen recientemente. Lo cierto del caso es que al igual que a ocho pescadores artesanales más de Portete de Limón fui su representante legal en un caso de la zona marítimo-terrestre en el 2015, donde se le dictó a él y a todos mis patrocinados sentencia de sobreseimiento definitivo en el caso conocido con la numeración 15-000440-0631-PE. Por el mismo asunto, en esa época y ocasión, lo acompañé a una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, donde también fue citado en la misma comparecencia el alcalde de Limón Néstor Mattis.

