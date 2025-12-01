Foros

Abolir el ejército, la mejor vacuna contra el despotismo

Uno de los problemas de tener fuerzas armadas es el mismo que el de portar armas de fuego: el usuario encuentra cada vez más excusas y ocasiones para usarlas

EscucharEscuchar
Por Álvaro Cedeño Molinari
Bandera de Costa Rica sobre el país en globo terráqueo
Los últimos 77 años hemos hecho grande a este país, entre todos y para todos, a través del diálogo noble y de nuestra decisión individual y secreta en las urnas. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abolición del ejércitopaís sin ejército1.° de diciembre

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.