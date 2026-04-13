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Abelino, el hábil perforador de suelos que trabajó en silencio por Costa Rica

Ni acantilados rocosos, ni espesas selvas y montañas lo detuvieron para alcanzar con sus máquinas los sitios donde debía escudriñar las entrañas de la tierra

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Por Roberto Protti
Máquina perforadora de suelo y subsuelo para investigaciones geológicas
Desde muchacho, Abelino Torres se inició en las labores rudas de la perforación, cuando empezaba la construcción de la planta hidroeléctrica de Cachí. Aprendió a manejar maquinaria similar a esta. (Shutterstock/Foto)







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