Abelino, el hábil perforador de suelos que trabajó en silencio por Costa Rica

Desde muchacho, Abelino Torres se inició en las labores rudas de la perforación, cuando empezaba la construcción de la planta hidroeléctrica de Cachí. Aprendió a manejar maquinaria similar a esta.

Abelino Torres Bravo nació en Orosi unos pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. La semana anterior, con profunda tristeza, asistí a su funeral, en la capilla de barrio San José de Alajuela.

Esto podría ser un hecho trivial si no fuera porque quienes lo conocimos durante años, fuimos testigos de una vida de esas que pasan casi inadvertidas, pero nos dejan un legado de humildad, de trabajo constante, de nunca decirle no a la vida ni dejar de sonreír, y de siempre llenar de amor a sus seres queridos.

Abelino me enseñó que la vida no es un destino ni una meta, sino un diario vivir. Para él, era levantarse temprano, tomarse un cafecito y empezar a trabajar en lo que siempre amó. Desde muchacho, se inició en las labores rudas de la perforación, cuando empezaba la construcción de la planta hidroeléctrica de Cachí.

Desde entonces, su vida fue rodar por las montañas de Costa Rica y de Centroamérica taladrando el subsuelo, emprendiendo trabajos que la mayoría de los jóvenes hoy no serían capaces ni de intentar.

Ni acantilados rocosos, ni espesas selvas y montañas lo detuvieron para alcanzar con sus máquinas los sitios donde debía escudriñar las entrañas de la tierra. Todo, para darnos a varias generaciones de geólogos los núcleos de roca que necesitamos para entender el cómo y el porqué de las profundidades del planeta.

Abelino fue uno de esos hombres que se hacían querer: afable, cariñoso con su familia, amigo leal y, sobre todo, un hombre de bien, sencillo, de bajo perfil y sin pretensiones, lo que lo hacía notable entre los demás.

Fue uno de esos miles de compatriotas que ayudaron anónimamente a crear el país que somos, el país de gente buena, amable y servicial que ya casi hemos perdido. A sus ochenta y tantos años, mantenía el ánimo alegre que, con lágrimas y voz entrecortada, recordó su hija en el funeral.

Adiós, mi negro querido, como te llamábamos. Que Dios te tenga en el cielo con una perforadora nueva de oro, horadando los secretos del universo, que fue lo que siempre te hizo feliz.

rprotti@geotestcr.com

Roberto Protti es geólogo.