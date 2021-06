La lucha continúa, pero estamos extenuados, Jaime. Tú lo sabrás bien. Diles, si puedes, que los recursos no alcanzan, que la moral está baja y que no queremos ver a sus hijos en el frente de batalla. Diles, Jaime, por favor, que la guerra es real, que las batallas no son ficticias, que la sangre y los muertos no son de mentiras.