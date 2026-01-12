Foros

A quienes quieren continuidad:

Les hago una pregunta honesta: ¿ha mejorado este gobierno su vida, la de su familia, su barrio o su cantón? Si la respuesta es sí, es legítimo volver a apoyarlo. Si no, ¿por qué dar un voto de confianza a un discurso vacío y violento?

Por Fiorella Salazar Rojas
Bandera de Costa Rica formada por personitas, elecciones 2026
Costa Rica no está bien, pero quemar los puentes no es la solución. Por eso, quiero hablarles, con respeto, a quienes hoy piensan en votar por la continuidad. (Shutterstock/Shutterstock)







