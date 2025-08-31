Foros

¿A qué huelen los libros?

En las páginas que a mí me huelen a mandarina, Susana percibe el aroma del chocolate, en tanto que Humberto detecta la fragancia del tequila y Rocío asegura que ese ejemplar tiene perfume a bosque húmedo

Por José David Guevara Muñoz
Olor de los libros, a qué huelen los libros, olfato, lectura, leer y oler
Uno de mis olores editoriales favoritos es el del zacate recién cortado. (Cortesía José David Guevara/Cortesía José David Guevara)







José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

