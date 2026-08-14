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A propósito del decreto sobre secreto de Estado, la seguridad nacional no debe ser sinónimo de opacidad

Se recomienda que el Decreto N.° 45870-MSP sea revisado o reglamentado de forma que distinga con claridad entre la información táctica y operativa y la información administrativa, presupuestaria y contractual

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Por Karen Jiménez Morales
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La presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, declararon secreto de Estado cualquier información relacionada con la DIS, el Consejo de Seguridad y el grupo Fuerza Élite. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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