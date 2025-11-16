Foros

A mí también me expulsaron del paraíso

Aquel hermoso rincón de flora y fauna me ayudaba a reencontrarme con mi esencia y a recuperar la paz cada fin de semana

Por José David Guevara Muñoz
Estampas del INBioparque
Todos necesitamos un Edén y yo hice del INBioparque el mío. Estas son algunas de las muchas fotos que allí tomé. (Fotos de José David Guevara/Fotos de José David Guevara)







José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

