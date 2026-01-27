A la juventud de Costa Rica: este domingo les toca romper el ciclo

Si ustedes no votan, otros deciden por ustedes: deciden cómo será su salario. Su seguridad. Su trabajo. Su acceso a vivienda. Su derecho a vivir tranquilos.

Voy a hablarles sin azúcar.

A ustedes les tocó crecer con un país más caro, más inseguro y más cansado. Les tocó estudiar con ansiedad, trabajar con incertidumbre y escuchar toda la vida la misma cantaleta:

“Antes era mejor”. “Ustedes no aguantan”. “Ustedes no saben”. “Ustedes estudian carreras de papel”. “Ustedes no sirven para liderar”,

¿Saben qué es eso en realidad? Miedo. Miedo a que ustedes demuestren que sí pueden. Miedo a que cambien las reglas del juego. Miedo a que ya no funcione el cuento del “yo mando porque yo sé”.

Y mientras ustedes reciben ese desprecio disfrazado de “consejo”, hay algo peor pasando: les están dejando un país con los problemas multiplicados… y, encima, les piden que se queden callados.

Ahora viene lo más importante: este domingo, muchos de los que los critican están apostando a que ustedes NO saldrán a votar.

Están apostando a que estén cansados. A que dirán “todos son lo mismo”. A que crean que el voto no sirve. A que prefieran el sofá, el celular, la resignación.

Porque si ustedes votan, les arruinan el plan. Y el plan es simple: que el continuismo nefasto siga, pero sin resistencia.

Quieren seguir gobernando con arrogancia. Quieren seguir tratando la crítica como enemigo. Quieren seguir vendiendo excusas como resultados. Quieren seguir pidiendo más poder, como si Costa Rica fuera una finca con dueño.

Por eso hablan de “40 diputados”. Porque no quieren gobernar con límites. Quieren gobernar con cheque en blanco.

Y cuando alguien pide poder sin frenos, no es por eficiencia. Es por control.

Así que les voy a decir lo que nadie les dice tan claro:

Costa Rica no va a cambiar con memes. No va a cambiar con quejas. No va a cambiar con historias en Instagram. Cambia cuando ustedes se presentan y votan.

Porque si ustedes no votan, otros deciden por ustedes: Deciden cómo será su salario. Su seguridad. Su trabajo. Su acceso a vivienda. Su derecho a vivir tranquilos.

Y, lo más indignante: deciden por ustedes… las mismas personas que no creen en ustedes.

No quieren soltar la bola. No porque sean imprescindibles. Si no, porque creen que, sin ellos, el país se cae.

Pues este domingo es el día de demostrarles lo contrario.

Salgan a votar.

No para complacer a nadie. Para defender su futuro.

Voten contra el continuismo nefasto. Voten contra el abuso de poder disfrazado de “orden”. Voten contra la política que necesita enemigos para existir.

Este domingo no es una elección más. Es el día en que una generación decide si se deja heredar el desastre… o si toma el control del país que le pertenece.

Salgan. Voten. Y demuestren, de una vez por todas, que Costa Rica no se queda vieja por culpa de la edad…

Se queda vieja cuando la juventud se rinde.

Álvaro Apéstegui Gurdián es médico.