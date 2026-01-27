Foros

A la juventud de Costa Rica: este domingo les toca romper el ciclo

Costa Rica no va a cambiar con memes ni con historias en Instagram. Cambia cuando ustedes se presentan y votan. Este domingo no es una elección más. Es el día en que una generación decide si se deja heredar el desastre… o toma el control del país que le pertenece

Por Álvaro Apéstegui Gurdián
Multitud de jóvenes votando. Voto. Elecciones. Juventud a las urnas.
Si ustedes no votan, otros deciden por ustedes: deciden cómo será su salario. Su seguridad. Su trabajo. Su acceso a vivienda. Su derecho a vivir tranquilos. (Shutterstock Imagen generada con IA/Ilustración)







