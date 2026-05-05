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A 30 años del CIDI, el desarrollo y la democracia siguen siendo dimensiones interdependientes para la OEA

El desarrollo sostenible, la inclusión y la cooperación siguen siendo ejes centrales para la región

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Por Edison Lanza
Embajador Edison Lanza, representante permanente de Uruguay ante la OEA y presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
"Treinta años después, desde la Presidencia del CIDI, estamos convocando a un espacio de reflexión sobre la evolución de este organismo y su proyección en este cambio de época", afirma el embajador Edison Lanza, representante permanente de Uruguay ante la OEA y presidente del CIDI. (Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)/Cortesía:)







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