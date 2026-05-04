Foros

A 116 años del terremoto de 1910, ¿Cartago vive o sobrevive?

Más de un siglo después, los desafíos son distintos, pero igual de urgentes

EscucharEscuchar
Por Josué Arias Hernández
Durante 91 años seguidos la campana de la Independencia (también conocida como campana de la Libertad), colocada en el marco sur de las ruinas de Cartago, acompañó las fiestas patrias, sin embargo, este 2025 será el segundo año consecutivo que no estará
La provincia se levantó gracias a la tenacidad de su gente, pero ese legado hoy parece diluirse. Acá, las ruinas de Cartago. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
terremoto de 1910terremoto de CartagoJosué Arias Hernández

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.