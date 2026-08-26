Foros

86 años después, ¿qué recibe Costa Rica de la UCR?

La Universidad no termina en los límites de sus campus. Está donde el país la necesita: en los hospitales, en las comunidades, junto a productores, monitoreando nuestros volcanes, investigando enfermedades, protegiendo el patrimonio y llevando educación superior a las regiones

EscucharEscuchar
Por Carlos Araya Leandro
Añadir La Nación como fuente preferida en
En febrero pasado, la UCR graduó a su estudiante número 150.000. En la actualidad, esta casa de enseñanza superior tiene 44.000 estudiantes y desarrolla 1.800 proyectos de investigación. (Rafael PACHECO GRANADOS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
investigación científica en Costa RicaCarlos Araya Leandroinvestigación en Costa Ricaeducación superior en Costa Ricabecas universitariasUniversidad de Costa Rica86 años de la UCRUCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.