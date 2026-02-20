Foros

84 cantones, cero visión regional: el reto del ordenamiento territorial

La planificación territorial no puede depender de procesos tan lentos, porque el desarrollo económico no se detiene

EscucharEscuchar
Por Javier Mesalles Ramírez
Mapa de Costa Rica con imágenes de personas dentro
Costa Rica no puede avanzar con tanta fragmentación. Es urgente regionalizar el modelo municipal. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ordenamiento territorialmunicipalidadesplanes reguladorescantones

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.