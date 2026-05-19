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580 contenedores robados en cinco años: la seguridad logística sí importa

Una empresa puede cumplir con todos sus trámites aduaneros y, aun así, quedar expuesta si no cuenta con controles preventivos sobre sus proveedores, rutas, personal tercerizado y puntos críticos de transferencia

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Por Rodney Salazar
El robo de contenedores, la sustracción de mercancías en tránsito, la contaminación de cargas con droga y la infiltración del crimen organizado en nodos logísticos ya forman parte del mapa de riesgos del comercio moderno. (Rafael Pacheco Granados)







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