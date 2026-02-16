Foros

40 días para bajar el tono y volver a mirarnos como país

Este no es un llamado a la neutralidad ni al silencio. Es un llamado a la coherencia cristiana. A recordar que no se puede comulgar con Cristo y despreciar al hermano en la discusión

EscucharEscuchar
Por Germán Salas Mayorga
Cada Miércoles de Ceniza, miles de costarricenses abarrotan los templos, hacen fila para recibir la cruz en la frente y buscan los confesionarios. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Germán SalasCuaresmabajar el tonoreconciliacióncoherencia cristianaayuno de confrontación política
Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.