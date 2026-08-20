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‘1984′: una advertencia para la Costa Rica contemporánea

En nuestra realidad actual, la neolengua aparece cuando la crítica se llama traición; la fiscalización, obstrucción; la independencia judicial, privilegio; la discrepancia, enemistad; el respeto a los límites constitucionales, debilidad

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Por Ferdinand von Herold Duarte
A cuarenta años de su tiempo literario, la novela "1984" de George Orwell podría antojarse profética.
La novela "1984" se publicó en 1949. Su autor, George Orwell, describió en ella las herramientas utilizadas por un gobierno autoritario y opresor. (Shutterstock)







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