10 años de logros académicos por el bien de los adultos mayores

Los estudiantes aprenden en estos dos cursos a comunicarse con los pacientes adultos mayores y mejorar y afianzar las relaciones de familias y pacientes con el equipo de salud. Foto con fines ilustrativos.

Desde que se puso en marcha, en el 2015, la implementación e incorporación del curso de Geriatría y Gerontología (I y II semestres), obligatorio para la obtención del título de médicos y cirujanos en la Universidad de Costa Rica (UCR), ha habido un efecto positivo en la formación integral de los profesionales en Ciencias Médicas.

Se trata de la culminación de un objetivo que se venía planteando desde hace 33 años, en el sentido de que no era posible la acreditación médica si no se incluían la Geriatría y Gerontología en el programa de estudios o malla curricular del quinto y último año de la carrera.

Por fin, luego de superar innumerables obstáculos, la conversión de la enseñanza de la geriatría y la gerontología mediante dos cursos abrió en favor del estudiantado y del país una formación tan indispensable como oportuna, toda vez que el crecimiento de la población de las personas adultas mayores exige una formación muy sólida por parte de los profesionales en Ciencias Médicas, de modo que sean capaces de ofrecer diagnósticos certeros, tratamientos oportunos y plenamente fundamentados.

Se trata de procesos de teoría y práctica que se desarrollan en el Departamento Clínico del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y en el Departamento de Simulación de la Escuela de Medicina de la UCR, con participación de estudiantes de actuación de años superiores de la Escuela de Artes Dramáticas.

Es una experiencia científica y creativa, en que los estudiantes de Artes Dramáticas actúan como facultativos y los estudiantes de Medicina hacen de pacientes, una puesta en escena que pone de manifiesto errores, omisiones y malas prácticas que se cometen en la vida diaria con las consultas de las personas adultas mayores.

Dentro de las competencias que se les enseñan están: “aprender a aprender”, integrar y ampliar el conocimiento, comunicarse con los pacientes adultos mayores, pensar críticamente y razonar clínicamente, así como mejorar y afianzar las relaciones de familias y pacientes con el equipo de salud.

Se les hace ver la importancia de la actitud que deben tener al tratar con estos pacientes, las fallas y distorsiones de comunicación, cómo deben explicar los tratamientos que prescriben, con todos los detalles hasta que no haya dudas.

Es una capacitación muy enriquecedora para ellos y, junto con el programa teórico-práctico con pacientes reales, constituye un plan muy completo, único en América Latina; un proceso científico, creativo y muy humano que nos hace sentirnos satisfechos de los logros obtenidos en esta primera década. Sabemos que en el futuro será aún mejor la enseñanza y la formación para los nuevos profesionales de Medicina de la UCR.

Fernando Morales Martínez es médico en Geriatría y Gerontología, miembro Honorario de Acanamed y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.