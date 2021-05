En otro contexto, la espectacular caída en todo tipo de crímenes observada en ciudades como Nueva York en la última década, solo puede entenderse a cabalidad como un fenómeno de contagio de ideas y comportamientos, y no como producto exclusivo de la situación económica o la represión policial. El flamante libro The Tipping Point, de Malcom Galdwell (Little, Brown and Company, 2000) documenta bien este fenómeno y otros de contagio de ideas. El programa de "cero tolerancia" del alcalde de Nueva York para, por ejemplo, erradicar los limosneros del Metro y combatir otras contravenciones menores, se basó en el principio de la ventana rota y contribuyó a reducir delitos mayores en un proceso de difusión o contagio.