Editorial

Editorial: La competitividad debe ser para todos

El informe más reciente en la materia revela poco progreso, áreas de retroceso y múltiples brechas. Las desigualdades regionales son enormes, producto de grandes fallas en política pública

EscucharEscuchar
Por La Nación
Los pies de un bebé en una incubadora.
Según el último Índice de Competitividad Nacional, el país ha sufrido un retroceso en mortalidad infantil, con marcados contrastes entre cantones. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
competitividadÍndice de Competitividad NacionalConsejo de Promoción de la Competitividad
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.