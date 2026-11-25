Las buenas noticias no solo son escasas, sino que suelen pasar sin ruido. Esta merece algo más de fanfarria: Jiménez, cantón cartaginés de vocación cañera, obtuvo el primer puesto en seguridad en el Índice de Competitividad Nacional (ICN). Alcanzó 91,79 puntos sobre 100, la mejor nota entre los 82 cantones evaluados y 17,83 puntos más que en la edición anterior, donde ocupó el puesto 24. Muy cerca, con 90,97 puntos, se ubica Zarcero, en Alajuela, otro territorio pequeño y agrícola que lleva varios años entre los mejor posicionados.

Lo interesante no es solo el resultado, sino el método. Jiménez ni siquiera cuenta con Policía Municipal, una carencia que en otros cantones sirve de excusa perfecta. En Jiménez, este fue más bien el punto de partida. Su alcaldesa lo resume con sencillez: sin policía propia, la coordinación con la Fuerza Pública es vital. Unos 90 oficiales atienden los cuatro distritos, y el municipio colabora con lo que puede.

El segundo ingrediente está en las comunidades, y es el más barato pero más difícil de copiar. En Juan Viñas y La Victoria, los vecinos instalaron cámaras con recursos propios, crearon grupos de WhatsApp para alertarse de movimientos sospechosos y se avisan cuando alguien se ausenta, para que los demás estén pendientes de su casa. No hay sofisticación alguna.

Un vecino lo explica con una frase digna de enmarcar en cualquier municipio: si se ve que le hacen daño a otro, no hay que hacerse de la vista gorda. La Policía recibe esas alertas y responde. La tecnología es la de siempre: el teléfono que ya todos tienen. Lo que cambió fue la cultura de usarlo para cuidarse unos a otros.

El tercer eslabón es institucional y también se construyó naturalmente, sin discursos ni cadenas de televisión. Fuerza Pública y Municipalidad hacen intervenciones conjuntas, visitan escuelas y colegios para trabajar con niños y adolescentes, y coordinan con propietarios de fincas y con Migración para llevar un registro de quienes llegan en las temporadas de actividad agrícola, cuando el pueblo se llena de trabajadores temporales. Es una política pública de proximidad: conocer el territorio, sus ciclos y su gente antes de que el problema aparezca.

Zarcero ofrece una variante del mismo principio, con mesas de seguridad comunitaria que sientan a policías, vecinos y organizaciones a conversar sobre los problemas concretos de cada distrito.

Que los dos municipios que encabezan la lista sean cantones pequeños y rurales no parece casualidad. Donde todos saben quién vive en cada calle, un carro desconocido o un portón abierto de más son información, y la información circula rápido cuando hay confianza. La escala humana no garantiza nada por sí sola, pero facilita lo que en las grandes ciudades es un lujo: que el vecino, el comerciante, el maestro y el policía se conozcan por el nombre.

Se debe, en cualquier caso, ser prudente con el entusiasmo. En un cantón pequeñito, un solo homicidio puede pesar enormemente en la tasa por cada 100.000 habitantes. Por eso, sostener las posiciones de liderazgo año tras año tiene más mérito que alcanzarlas una vez.

Como advierte el propio reportaje publicado este martes 24, el índice no permite saber cuánto aporta cada iniciativa al resultado. Pero subraya lo que importa: las experiencias de estos cantones pueden servir de referencia, y habitantes y autoridades coinciden en que la seguridad exige comunicación y trabajo conjunto.

Ahí está la lección para el resto del país. Río Cuarto y Sarapiquí figuran entre los cantones que más mejoraron, prueba de que el rumbo puede corregirse en poco tiempo.

Entre los cantones que más retrocedieron en la tabla hay varios guanacastecos, que no necesitan inventar una estrategia: la tienen documentada en Cartago. El problema no se resuelve solo con presupuesto extraordinario ni es competencia exclusivamente del Poder Ejecutivo. Se resuelve con algo más modesto y exigente: coordinación entre autoridades, confianza de los vecinos con la Policía, municipios que ponen su parte sin disputarle protagonismo a nadie y una comunidad que transmite el cuidado de unas generaciones a otras.

El caso tiene, además, valor de ejemplo en un debate nacional que oscila entre la promesa de mano dura y la resignación ante el delito. Jiménez propone una tercera vía, menos vistosa y más seria, quizá más artesanal: prevención sostenida, hecha de reuniones, visitas, llamadas y constancia. Es un cantón que rehúye titulares, pero los produce cuando llegan los índices.

Mientras en Zapote se discute cuántas cámaras, patrullas, policías y leyes hacen falta, Jiménez nos recuerda que, antes de todo eso, hace falta un buen vecino. Lo humano importa, es barato, no requiere licitación y, por lo visto, funciona.