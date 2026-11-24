Zarcero ha logrado mantenerse entre los cantones mejor posicionados en seguridad durante cinco de los últimos seis años, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN), a pesar de que las variaciones en los indicadores utilizados para evaluar a los 82 cantones dificultan que una misma localidad conserve su posición de un año a otro.

El resultado destaca especialmente por tratarse de un territorio con una población relativamente pequeña (menos de 15.000 habitantes).

El cantón alajuelense obtuvo 90,97 puntos sobre 100 en el informe de este 2026. El año pasado también se mantuvo en el segundo lugar, misma posición que obtuvo en el 2024.

El 2023 representó la mayor caída al situarse en la sexta posición, mientras que en el 2022 y 2021 se mantuvo en el tercer y cuarto lugar respectivamente.

¿Qué hace Zarcero?

Las acciones que ha implementado este cantón alajuelense no distan de las citadas por otros cantones que en años anteriores también han liderado los rankings de seguridad.

El cantón de Jiménez se ubicó en el primer lugar en esta materia en el último ICN. Al igual que ese territorio de Cartago, Zarcero se ubica fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y su economía también se basa en la agricultura y la ganadería, principalmente, por lo que requiere mano de obra externa en algunas temporadas.

Lo anterior implica, al igual que en el caso de Jiménez, de una coordinación estrecha entre finqueros, autoridades municipales y Policía de Migración para reducir el riesgo de emplear personas con algún tipo de antecedentes o en condiciones irregulares.

La Municipalidad ha destacado entre sus acciones la instalación de sistemas de videovigilancia y evalúa operar de manera coordinada con el ayuntamiento de San Carlos.

Además, realizan otras acciones conjuntas para la intervención de cuarterías y otros asentamientos informales, patrullajes y coordinación con finqueros. Estas últimas acciones van enfocadas, principalmente, a atacar el robo de ganado.

Por su parte, la Fuerza Pública impulsa desde este año la creación de las llamadas Mesas de Seguridad Comunitarias, que operan en cada uno de los cuatro distritos de Zarcero. En esos espacios participan vecinos, quienes reciben atención y recomendaciones directas de los oficiales.

Zarcero basa gran parte de su economía en el cultivo de café y la ganadería. (Karol Chacón/Karol Chacón)

Evolución de los delitos

Los robos fueron el delito con la tasa más alta de Zarcero entre los seis que analiza el Índice de Competitividad Nacional: 121,28 por cada 100.000 habitantes. Les siguieron los hurtos, con 94,33, y los robos de vehículos, con 40,43.

Al comparar los años 2024 y 2025, la tasa de hurtos pasó de 40,61 a 94,33 por cada 100.000 habitantes. El indicador de robos subió de 67,68 a 121,28 y el de robos de vehículos pasó de 27,07 a 40,43.

La tasa de robos del 2025 fue la más alta de los seis años disponibles. La de hurtos se acercó al máximo de la serie, registrado en 2023, cuando llegó a 95,22 por cada 100.000 habitantes.

El movimiento más favorable del último año fue la reducción de las tachas de vehículos. Su tasa cayó de 54,14 a 6,74 por cada 100.000 habitantes.

Los asaltos, por su parte, mostraron poca variación: la tasa pasó de 20,30 a 20,21, mientras que la tasa de homicidios se mantuvo en cero por segunda ocasión.

¿Qué provocó el retroceso de 2023?

El 2023, fue el único año de la serie en que los resultados llevaron a Zarcero fuera del top 5 de los cantones más seguros.

Ese año, la caída obedeció a que la tasa de homicidios pasó de cero a 6,84 por cada 100.000 habitantes.

Andrés Fernández, investigador del Índice de Competitividad Nacional, explicó que en cantones con menor densidad poblacional (como Zarcero), un solo homicidio puede hacer que el puntaje se desplome entre un año y otro, debido a que ese indicador se calcula por tasas.