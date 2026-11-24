En Juan Viñas, cabecera del cantón de Jiménez, es común ver pasar a un papá o una mamá con varios chiquitos de la mano a la salida de la escuela. Eso no significa que todos sean hijos suyos; más bien refleja una de esas costumbres en las que la confianza alcanza para repartirse entre familiares y vecinos la responsabilidad de recoger a los pequeños.

Si en esa comunidad cartaginesa alguien sale un fin de semana a la playa, también es usual que varias personas del barrio estén enteradas, porque así cualquiera que note un movimiento extraño en la casa puede avisar.

Ronald Calvo Sánchez, dueño de un abastecedor en el distrito de La Victoria, lo explica desde una regla sencilla: no desentenderse de lo que le sucede a quien vive al lado.

“Si yo veo que están haciendo un daño al vecino, no me hago la vista gorda”, cuenta. “Aquí nos importa la seguridad de todos”.

Calvo lleva ocho años viviendo en ese distrito y unos nueve meses de tener el negocio. Antes vivía en el centro de Juan Viñas.

Según relata, cuando un vecino se ausenta, suele avisar para que los demás estén pendientes de la vivienda. Esa comunicación, según dijo, es una de las prácticas que habitantes y autoridades relacionan con la tranquilidad que hoy se percibe en Jiménez.

A esta estrategia se suman las cámaras que los pobladores instalaron en algunos barrios con sus propios recursos, las visitas que realiza la policía al comercio, las gestiones para reforzar las delegaciones y las actividades preventivas con niños y adolescentes.

El cantón de Jiménez es actualmente el más seguro del país, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026. Obtuvo 91,79 puntos sobre 100 en la dimensión de seguridad, la mejor nota entre los 82 territorios evaluados.

Dicho resultado le significó pasar del puesto 24 al primero, con una mejora de 17,83 puntos respecto a la edición anterior.

Aunque esa calificación no significa que dejaron de ocurrir delitos, el cantón logró que la articulación y los factores demográficos se traduzcan en un ambiente donde es palpable esa sensación de tranquilidad.

Aunque este año ocupa el primer lugar, Jiménez no ha mantenido una posición estable en el ranking de seguridad, debido a la baja población un solo delito puede disparar las tasas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una alerta que no se queda entre vecinos

En La Victoria, explica Ronald Calvo, parte de la vigilancia descansa en cámaras instaladas por grupos organizados de la comunidad. No son equipos municipales: los propios vecinos impulsaron el proyecto y un grupo de líderes locales se encarga de revisar las imágenes.

También tienen un grupo de WhatsApp para compartir información. Dependiendo de lo que ocurra, llaman a las autoridades.

En Juan Viñas, William Valverde describe una comunicación similar. Nació en La Gloria. A unos cuatro kilómetros de allí. Lleva 54 años viviendo en la zona y trabaja en una planta hidroeléctrica de la Hacienda Juan Viñas.

“La mayor parte de las familias nos conocemos, todos nos protegemos”, afirma.

Los avisos circulan por grupos de seguridad comunitaria, de la escuela y del trabajo. También, dice, procuran advertir cuando observan alguna situación que podría poner en peligro a los más jóvenes.

Según José Pérez, subdirector regional de la Fuerza Pública de Cartago, en los chats comunales suele participar la delegación policial. Eso permite que la información llegue directamente a quienes pueden atenderla.

“Cuando ven algo extraño, un carro extraño, una motocicleta extraña o una persona que anda merodeando (…) automáticamente nos informan”, explicó.

Mario García Moya, propietario de la zapatería más antigua de Juan Viñas, confirma esa cercanía con la policía. El negocio fue fundado por su padre en 1950 y desde entonces forma parte de la comunidad.

Tiene el número de la Policía para llamar si necesita ayuda, pero el contacto no ocurre únicamente cuando sucede una emergencia. Según relata, los oficiales visitan los comercios, preguntan si hay algún problema y les solicitan una firma como parte del recorrido.

“A todo el comercio ellos le dan vuelta y lo hacen firmar a uno y todo. Y le preguntan que si hay algo”, explica.

García dice que se siente tranquilo, aunque también recuerda un intento de robo en su negocio hace aproximadamente diez años. Según su relato, las personas dejaron lo que pretendían llevarse y se marcharon después de que les reclamó.

“Muy raro que haya algo. Pero sí hay cosillas a veces, de vez en cuando”, reconoce.

Valverde revela otra manifestación de esa convivencia que caracteriza al cantón: cuando alguien encuentra un objeto perdido, suele preguntar a quién pertenece para tratar de devolverlo.

Mario García Moya es propietario de la zapatería más antigua del cantón, la cual opera en el centro del pueblo desde 1950. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Más oficiales y coordinación sin Policía Municipal

Jiménez no tiene Policía Municipal. Por eso, según la alcaldesa Ana Azofeifa Pereira, la coordinación con la Fuerza Pública es vital para atender la seguridad.

Según su recuento, desde el 2024 comenzaron a gestionar más oficiales, jefaturas que hacían falta, reparación de unidades móviles y mejoras en las delegaciones, incluida una que tenía una orden sanitaria.

Azofeifa asegura que se incorporaron al menos 15 oficiales adicionales para el cantón. Ese refuerzo, según afirma, permitió cubrir mejor los turnos y las ausencias del personal.

En total, 90 oficiales están asignados a los cuatro distritos, incluido Tucurrique, que cuenta con una intendencia. En conjunto, estos territorios suman una población cercana a los 33.000 habitantes.

Pérez explica que durante la zafra refuerzan la vigilancia y los recorridos, particularmente para prevenir riñas relacionadas con el consumo de alcohol.

Además, se trabaja en coordinación con los propietarios de las fincas y la Dirección General de Migración y Extranjería para llevar un registro de las personas que llegan temporalmente al pueblo durante las temporadas de actividad agrícola.

“Esa comunicación efectiva nos permite resolver la mayor cantidad de problemas en el menor tiempo posible”, afirma la alcaldesa.

Según explica, tanto la Municipalidad como la policía realizan intervenciones conjuntas para atender el consumo de licor en vía pública.

Reconoce, eso sí, que otra de las problemáticas que aún acechan al cantón es la venta de drogas al menudeo.

La Hacienda Juan Viñas recibe cada año trabajadores que vienen desde otras comunidades para participar en la zafra, por lo que la coordinación entre autoridades y propietarios es vital para mantener la seguridad. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El jefe policial agrega que impulsan otros programas como las ligas atléticas policiales que reúnen a niños y adolescentes dos veces por semana y ayudan a trabajar el manejo del estrés, la resolución de conflictos y la convivencia mediante el deporte.

Por su parte, la alcaldesa destaca las actividades familiares de los programas Ciudad Azul y Actívate, este último financiado con recursos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder). Las iniciativas están dirigidas a niños, adultos mayores y personas que, por su horario laboral, solo pueden participar durante la noche.

Azofeifa reseña que la Municipalidad analiza un proyecto para instalar, por etapas, un circuito de dispositivos en el cantón. La Fuerza Pública ha colaborado en la identificación de los lugares donde podrían colocarse.

¿Qué puede aprender Costa Rica de Jiménez?

Vecinos, comerciantes y autoridades coinciden en que la seguridad requiere comunicación y trabajo conjunto. Aunque el Índice de Competitividad Nacional (ICN) no permite determinar cuánto aporta cada iniciativa a la calificación del cantón, las experiencias descritas por sus habitantes y autoridades muestran prácticas que pueden servir de referencia para otras comunidades:

No desentenderse de lo que ocurre al vecino. Avisar cuando una familia sale de casa. Estar pendiente de su vivienda y comunicar cualquier movimiento extraño convierte la confianza cotidiana en una forma de cuidado mutuo.

Avisar cuando una familia sale de casa. Estar pendiente de su vivienda y comunicar cualquier movimiento extraño convierte la confianza cotidiana en una forma de cuidado mutuo. Darles seguimiento a las alertas. Los grupos de WhatsApp y los chats comunitarios permiten compartir información sobre situaciones sospechosas. La participación de oficiales de la Fuerza Pública facilita que los avisos lleguen directamente a quienes pueden atenderlos.

Los grupos de WhatsApp y los chats comunitarios permiten compartir información sobre situaciones sospechosas. La participación de oficiales de la Fuerza Pública facilita que los avisos lleguen directamente a quienes pueden atenderlos. Mantener el contacto con la Policía antes de una emergencia. Las visitas periódicas a los comercios permiten a los oficiales consultar sobre problemas, conocer las necesidades de los propietarios y mantener abierto un canal de comunicación para cuando requieran ayuda.

Las visitas periódicas a los comercios permiten a los oficiales consultar sobre problemas, conocer las necesidades de los propietarios y mantener abierto un canal de comunicación para cuando requieran ayuda. Organizar la vigilancia desde las comunidades. En algunos barrios, los vecinos financiaron la instalación de cámaras y encargaron a líderes comunales la revisión de las imágenes.

En algunos barrios, los vecinos financiaron la instalación de cámaras y encargaron a líderes comunales la revisión de las imágenes. Coordinar recursos y responsabilidades entre instituciones. La Municipalidad y la Fuerza Pública gestionaron más personal policial, jefaturas, reparación de unidades móviles y mejoras en las delegaciones.

La Municipalidad y la Fuerza Pública gestionaron más personal policial, jefaturas, reparación de unidades móviles y mejoras en las delegaciones. Anticiparse a los periodos de mayor actividad. Durante la zafra se refuerzan los recorridos policiales y la vigilancia, con participación de distintas instituciones. También se realizan intervenciones para atender el consumo de licor en espacios públicos y prevenir riñas relacionadas con el alcohol.

Durante la zafra se refuerzan los recorridos policiales y la vigilancia, con participación de distintas instituciones. También se realizan intervenciones para atender el consumo de licor en espacios públicos y prevenir riñas relacionadas con el alcohol. Invertir en prevención desde edades tempranas. Las Ligas Atléticas Policiales utilizan el deporte para trabajar con niños y adolescentes la convivencia, el manejo del estrés y la resolución de conflictos. Los programas Ciudad Azul y Actívate complementan esas iniciativas con actividades recreativas y familiares para distintas edades.

Las Ligas Atléticas Policiales utilizan el deporte para trabajar con niños y adolescentes la convivencia, el manejo del estrés y la resolución de conflictos. Los programas Ciudad Azul y Actívate complementan esas iniciativas con actividades recreativas y familiares para distintas edades. Fortalecer los vínculos entre generaciones. En un cantón donde muchas personas se conocen o tienen parentesco, los vecinos destacan la importancia de transmitir valores y pautas de convivencia a los más jóvenes.

Al ingreso del cantón son comunes las casitas que dispone la misma Hacienda Juan Viñas para ubicar a las familias que trabajan en la producción de caña. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Qué delitos disminuyeron y cuáles aumentaron?

De acuerdo con Andrés Fernández, investigador del ICN, el hecho de que un cantón “pequeño” a nivel poblacional ocupe los primeros lugares en algunas de las dimensiones evaluadas es considerado un mérito, debido a que los indicadores que se analizan para determinar los puntajes se expresan en tasas que luego se comparan con un umbral.

A modo de ejemplo, en un lugar como Jiménez, un solo homicidio puede representar una pérdida casi total de los puntos asociados con ese delito, comparado con el efecto que podría tener un crimen de ese tipo en un cantón densamente poblado como San José.

Entre 2024 y 2025, Jiménez redujo las tasas de homicidios, hurtos, robos y robos de vehículos. En cambio, aumentaron las tasas de asaltos y tachas de vehículos. Estas son las seis dimensiones que componen el índice de seguridad y sus respectivas variaciones. Todas las tasas del cantón se expresan por cada 100.000 habitantes:

Robos: disminuyeron de 271,96 a 63,42.

disminuyeron de 271,96 a 63,42. Hurtos: bajaron de 170,77 a 57,08.

bajaron de 170,77 a 57,08. Robos de vehículos: pasaron de 44,27 a 19,03.

pasaron de 44,27 a 19,03. Homicidios: descendieron de 6,32 a cero.

descendieron de 6,32 a cero. Asaltos: aumentaron de 44,27 a 57,08.

aumentaron de 44,27 a 57,08. Tachas de vehículos: subieron de cero a 31,71.

El resultado de Jiménez contrasta con la evolución de la mayoría de los cantones evaluados. Entre las ediciones de 2021 y 2026, 56 de los 82 territorios perdieron puntaje en seguridad y 26 mejoraron, según el resumen de resultados.

En ese periodo, Jiménez pasó de 78,03 a 91,79 puntos, una mejora de 13,76 puntos que lo ubicó como el sétimo cantón con mayor avance.

Río Cuarto encabezó la mejora de los cinco años, seguido de Sarapiquí y Golfito. En el otro extremo, Hojancha, Orotina y Nicoya registraron las mayores pérdidas de puntuación.