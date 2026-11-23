El lugar donde nace un niño todavía pesa en las posibilidades de que llegue a celebrar su primer cumpleaños. Esa desigualdad se hace visible en un corredor de alta mortalidad infantil que atraviesa el país de costa a costa, desde Limón y Talamanca, en el Caribe, hasta Coto Brus, en el Pacífico sur, con Matina en una posición periférica.

Dicho núcleo no solo se mantiene desde 2020, sino que se amplió al sumarle los cantones de Pérez Zeledón (San José), Buenos Aires y Corredores (Puntarenas), de acuerdo con el Informe Estado de la Nación 2026, presentado el jueves por el Programa Estado de la Nación (PEN).

El informe también identifica cinco cantones donde convergen las condiciones más adversas: Limón, Talamanca, Turrialba, Coto Brus y Los Chiles, a los que denomina “territorios de exclusión” porque en esos lugares se acumulan desventajas desde antes del nacimiento.

Allí, las madres tienen, en promedio, siete años de escolaridad, frente a más de nueve en el grupo de referencia del Valle Central, y la proporción de bebés nacidos de madres adolescentes es dos veces y media la de ese grupo. La cobertura de agua potable apenas alcanza el 64% y hay menor disponibilidad de servicios de atención primaria. Una de las diferencias más preocupantes se observa al examinar las defunciones. En esos cinco cantones, el 17,4% de las muertes infantiles ocurrió sin asistencia médica, frente al 3,3% en el grupo del Valle Central.

En términos nacionales, la tasa de mortalidad infantil se ubicó en 8,42 muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos en 2025, una señal alentadora después de que, en 2024, llegó a 10,21. No obstante, entre 2020 y 2024, las tasas aumentaron en 73 de los 81 cantones que había en ese entonces.

La mortalidad infantil, enfatiza el PEN, constituye uno de los indicadores más utilizados para evaluar el nivel de desarrollo humano y bienestar social de los países. Refleja la situación nutricional de las madres, la calidad de la atención prenatal y del parto, el acceso oportuno a servicios de salud, las condiciones de vivienda, el acceso al agua potable y saneamiento, el logro educativo y la capacidad de los hogares para satisfacer las necesidades básicas.

El repunte en los 73 cantones durante el último quinquenio saca a flote, entonces, un retroceso que merece atención y acciones por parte del gobierno y de las instituciones de salud y atención social. Desde el 15 de mayo de 2025, en el editorial titulado “La mortalidad infantil alcanza un triste récord”, recomendamos al Ministerio de Salud –y lo volvemos a hacer hoy– examinar cada muerte para determinar cómo habrían podido evitarse.

Es necesario porque la Dirección de Vigilancia de la Salud, de ese ministerio, había advertido desde noviembre de 2024 del aumento de la mortalidad materna e infantil y había señalado la necesidad de prestar atención al cuidado prenatal, a la respuesta ante emergencias y a la atención durante el parto. Ha pasado tiempo suficiente para que el Ministerio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expliquen qué descubrieron y qué corrigieron.

Por su parte, al gobierno le toca coordinar la respuesta y atender carencias que van más allá de la consulta médica, como la falta de agua potable, las dificultades de transporte e inversión en educación ante la cantidad de embarazos en adolescentes.

Pero, además, es vital que el Poder Ejecutivo y las instituciones refuercen la coordinación entre sí para mejorar las condiciones en esos “territorios de exclusión”. Por respeto a los derechos humanos, por humanidad, es necesario determinar por qué en Limón, Talamanca, Turrialba, Coto Brus y Los Chiles, el 17,4% de las muertes infantiles ocurrió sin asistencia médica.

Algo incomprensible son las diferencias que se presentan dentro de una misma provincia. Entre 2020 y 2024, el cantón de Siquirres registró una tasa promedio de 4,6 muertes de menores de un año, mientras el cantón de Limón alcanzó 12,7, según el Índice de Competitividad Nacional 2025. ¿Qué diferencias hubo en el acceso al control prenatal, los traslados y la atención del recién nacido? Esa brecha entre dos cantones ubicados a apenas 65 kilómetros de distancia merece ser estudiada.

También urgen acciones para aumentar la cobertura de agua potable en esos cinco cantones donde apenas es del 64%. En Talamanca, por ejemplo, el Índice de Competitividad Nacional reportó que solo el 57% de los hogares tiene acceso al vital líquido, lo que refleja el abandono en que están sus habitantes.

Si el gobierno y las instituciones del Estado quieren reducir la mortalidad infantil, deben empezar por los territorios de exclusión. Es urgente detectar tempranamente los embarazos de alto riesgo y asegurar que, si el parto se adelanta, la madre pueda llegar a tiempo a un hospital con cuidados intensivos neonatales.

Costa Rica no puede resignarse a que el lugar donde nace un bebé determine sus posibilidades de sobrevivir. Garantizar que todos tengan la misma oportunidad de celebrar su primer cumpleaños es una obligación del Estado.