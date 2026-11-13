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Economía

Conozca los cantones más y menos competitivos de Costa Rica. Vea en qué lugar está el suyo

El cantón más competitivo está en la provincia de Heredia y el menos competitivo se ubica en Limón

Además del incremento en la actividad criminal y las muertes por homicidio, el narcotráfico está teniendo un efecto profundo en el entramado económico de los barrios y ciudades de Costa Rica.
El índice de competitividad evidencia las zonas de Costa Rica que destacan en varias dimensiones, como la salud, el dinamismo de mercados, el sector constructivo, educativo, entre otros
Luis Enrique Brenes