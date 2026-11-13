Conozca los cantones más y menos competitivos de Costa Rica. Vea en qué lugar está el suyo

El cantón de Belén, en la provincia de Heredia, se mantuvo como el más competitivo en la sexta edición del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

Ocho de los 10 cantones más competitivos de Costa Rica en 2026 se ubicaron en la Gran Área Metropolitana (GAM), con San Carlos y Palmares como las únicas excepciones. Por su parte, los 10 menos competitivos se localizaron en zonas costeras y fronterizas.

Uno de los aspectos que destaca el informe, presentado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) este viernes, es que la competitividad está muy marcada por la ubicación territorial.

Los mejores resultados se concentran en el centro del país , mientras que los mayores rezagos se presentan en territorios alejados, especialmente en zonas costeras y fronterizas .

De los 82 cantones analizados en el ICN 2026, Belén encabezó la clasificación, con 71,1 puntos en una escala de 0 a 100. De esta forma, el cantón herediano es el único que alcanzó la categoría de “destacado”. En la edición de 2025, había obtenido 71,8 puntos.

En el extremo opuesto, Talamanca ocupó nuevamente el último lugar, tras desplazar a Garabito, que había registrado la puntuación más baja en la edición anterior. El cantón limonense retrocedió seis posiciones respecto al 2025.

Los 10 cantones más competitivos son Belén, Heredia, Escazú, Curridabat, Cartago, Santa Ana, San Carlos, Moravia, Palmares y San Isidro . Por su parte, los cantones que obtuvieron las puntuaciones más bajas fueron Limón, Buenos Aires, Golfito, Upala, Los Chiles, Garabito, La Cruz, Guatuso, Coto Brus y Talamanca .

El ICN calificó a un solo cantón, Belén, con desempeño destacado y ubicó a dos en la categoría de altamente competentes. Otros 22 alcanzaron el nivel competente, mientras que 27 permanecieron en los niveles limitado o deficiente. Los 30 restantes se ubicaron en el nivel emergente.

Los cantones que más avanzaron en competitividad en el ICN 2026 respecto al 2025 se encuentran fuera de la GAM. Se trata de Abangares, Turrubares, Carrillo, Jiménez, Montes de Oro, Bagaces, Paraíso, Corredores, Parrita y Zarcero .

Entre los que más retrocedieron figuran cantones tanto de la GAM como de otras regiones del país. La lista incluye a León Cortés, Upala, Liberia, Hojancha, Oreamuno, Grecia, Santo Domingo, Vásquez de Coronado, San Isidro y el cantón central de Cartago .

Para elaborar este estudio, el ICN evaluó seis grandes pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de información y comunicación, salud, habilidades y competencias, y dinamismo de mercados. El análisis se basó en 29 dimensiones y 125 indicadores a escala cantonal.