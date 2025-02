Destruir es facilísimo. Permítanme estas figuras del lenguaje: más fácil que pegarle una patada a un sapo, más sencillo que coser y cantar, cuestión de darle un bate a un chimpancé. Ni siquiera se requiere una teoría de cambio sobre los beneficios del destrozo, que algo puede inventarse después.

Abundo: para botar una casa no se necesitan los planos de una nueva o tener la plata para construirla. Lo único que se precisa es aprovechar el descontento con la casa vieja, ubicar a quienes volarán mazo (siempre hay gente para eso) y tener una justificación épica de la decisión. Al igual que con rascarse, en eso de demoler, la cuestión es empezar. Pensemos ahora en el plano político nacional: consignas estilo “todo es pura corrupción”, “nada sirve” y otras, dan base para destruir lo viejo. Muy bien, si destrozamos lo que hay, ¿qué sigue? Mañana veremos, dicen los destroyers.

“Parece usted quejarse de la destrucción, mi estimado columnista, pero: ¿no es cierto que todo proceso creativo implica destruir? ¿Desde cuándo lo nuevo es un reciclaje de lo viejo?” Estoy de acuerdo. Históricamente, los defensores del statu quo siempre han agitado el miedo al cambio, por putrefactas que estén las cosas, para seguir con el jueguito de siempre. “Con más razón, Vargas, no le luce esa defensa subrepticia del orden existente.”

Suave que es bolero. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. La destrucción per se no es más que una demolición. Quienes han construido una casa nueva sobre una vieja saben que botar es lo fácil. Lo difícil es construir lo nuevo: se requieren planos específicos, operarios, manejo del presupuesto, atención a los detalles y calidad en la ejecución. Y ahí es adonde los destroyers tuercen el rabo: tienen claro lo que demuelen, no lo que construirán. Piden un cheque en blanco: “Confíen en mí”. Pues, ¡mírela!, viendo el payaso soltando la risa.

Construir lo nuevo cuesta más porque implica preservar cosas buenas de lo viejo y mezclarlas con las ideas transformadoras, poner metas, gestionar el cambio, minimizar pérdidas y desperdicios. Que no pase como con la Ruta de la Educación, que nunca apareció. ¿Queremos reemplazar lo viejo? Pura vida, pero primero digamos lo que queremos construir. No sea que terminemos hipotecados y a la intemperie. ¿Necesitamos cambios y reformas? Sin duda, pero ¿dónde están el arquitecto, los planos y la plata?

