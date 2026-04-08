Opinión

Cuando abrimos la boca y sale la serpiente

La boca podría representar una frontera. De un lado, lo que uno piensa, lo que siente, lo que se guarda; del otro, lo que ya salió y empieza a circular, a moverse entre otros, a tomar formas que uno ya no controla

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Por Emma Tristán
Medusa, serpientes
La Medusa, con su cabello revoltoso formado de serpientes, es otra cosa. (Shutterstock/Imagen)







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