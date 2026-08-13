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La columna de Irene Vallejo: ¿Y si ‘La Odisea’ la hubiera escrito una mujer?

Homero sigue siendo hoy un fantasma, un nombre sin biografía en la niebla del pasado

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Por Irene Vallejo
Ilustración de Odiseo, protagonista de La Odisea, poema épico griego
Cuando Odiseo decide partir de la casa de Circe, quien fue su amante durante un año, ella lo deja marchar, sin despecho: “No permanezcas en mi palacio contra tu voluntad”. (Imagen de Shutterstock generada con IA/Shutterstock)







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Irene Vallejo

Irene Vallejo

Es una filóloga, ensayista y escritora española. Es mundialmente famosa por su ensayo "El infinito en un junco" (2019), una aclamada obra sobre la historia de los libros que ha sido traducida a más de 35 idiomas.

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