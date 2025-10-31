Columnistas

¿Y las listas de espera? Muy bien, gracias

‘Hay una cosa que me intriga de los costarricenses. En las últimas décadas, a muchas buenas ánimas provenientes de su país les he preguntado cuál es su concepto de la eternidad y algunas respuestas me sorprenden mucho’, dijo san Pedro

Por Ronald Matute

Estaba san Pedro muy afanado actualizando el libro de ingresos al Cielo, cuando la llegada de un alma muy particular lo distrajo de la tarea.








