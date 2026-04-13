Columnistas

Y ahora, señoras y señores… los péptidos

Aunque son simplemente cadenas de aminoácidos, los péptidos se presentan como herramientas avanzadas para optimizar la salud, mejorar el rendimiento y prolongar la vida

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Por Luis Diego Herrera Amighetti
Péptidos BPC-157 suplemento alimentario. El BPC-157 es un péptido sintético derivado del jugo gástrico humano, estudiado por sus potentes efectos regenerativos, antiinflamatorios y de curación de tejidos en modelos animales
El suplemento alimentario BPC-157 es un péptido sintético derivado del jugo gástrico humano, estudiado por sus efectos regenerativos, antiinflamatorios y de curación de tejidos en modelos animales. (Shutterstock/Foto)







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