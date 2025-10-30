Columnistas

¿Y a quién diablos le importa?

El ‘no es conmigo’ y, si no lo es, ‘tampoco me importa’ nos está hundiendo

Por Jorge Vargas Cullell

San José es oficialmente un excusado a cielo abierto. Sucia, abandonada, fea de remate y prisión de quienes no tienen donde más ir. Es, sin embargo, nuestra ciudad capital, la sede del poder político y económico, ahí donde se corta el queso y sede, además, de nuestros más emblemáticos museos, teatros y lugares de la oferta cultural, gemas entre tanto basurero. Vaya espejo el de estos poderes. ¿Y a quién diablos le importa?








