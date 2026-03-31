Columnistas

Impostores: la mentira como forma de vida

Nuestras sociedades están llenas de sepulcros blanqueados que han hecho de la predicación de la virtud el incienso para disimular sus miasmas interiores

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Por Gustavo Román
Foto de archivo del 25 de junio de 1996. Jean Claude Romand, acusado de asesinar a sus padres, su esposa y sus dos hijos, declara en una audiencia en las cortes judiciales. (PHILIPPE DESMAZES/AFP)







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