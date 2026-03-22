Columnistas

Violencia e indiferencia, una suma letal

La indiferencia, el miedo y la complicidad por inacción se han convertido en la nueva normalidad

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Por Nuria Marín Raventós

Estamos pasando de ser un país solidario frente a la adversidad ajena a otro muy distinto, en el que la indiferencia, el miedo e incluso la complicidad por inacción se han convertido en la nueva normalidad. Esto resulta especialmente peligroso en momentos en que la violencia es el pan de cada día.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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