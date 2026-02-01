Columnistas

Vamos vestidos de blanco

Vestir de blanco envía mensajes a quienes han actuado con odio, mentiras y amenazas, dividiendo así a la familia costarricense

Por Nuria Marín Raventós

Hoy, domingo 1.° de febrero, son las elecciones presidenciales y legislativas, una jornada determinante para el rumbo democrático del país. Por ello, me sumo a divulgar el llamado que diversas organizaciones, instituciones y personas están haciendo para motivar a que vayamos todos a emitir el voto. Hagámoslo con los colores del partido de simpatías o vestidos de blanco.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

