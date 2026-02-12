Columnistas

Vamos de prisa hacia ninguna parte

En eso andamos, criando astutos que desprecian las ideas e idolatran los gestos. Creo necesario nadar contracorriente y construir puentes entre estos dos mundos. Se necesitan y los necesitamos

EscucharEscuchar
Por Jorge Vargas Cullell

La política real, dura y pura, tiene un horizonte de tiempo cortísimo. Digamos que su unidad de medida es una hora. Pasado ese tiempo, ¿la declaración o la acción logró colocarse como tema importante? ¿Reforzó la posición e intereses de quien la hizo? Si lo hizo, ¿cómo mantener la iniciativa y evitar que otros se la roben, con movidas igual o más escandalosas? Si no, ¿qué debe hacerse para arrebatarla? Vender a la mamá, al hermano o a la mejor amiga puede ser necesario pues, ni modo, hay que dejar de lado cualquier remordimiento y hacer lo que hay que hacer.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Vargas CullellEnfoquepolíticosvisión estratégica de país

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.