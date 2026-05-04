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Una remontada que empezó en el vestuario: el coraje de Liverpool en Estambul 2005

Tras el descanso, Liverpool volvió al campo siendo otro por dentro. Entonces llegó Gerrard, y con Gerrard volvió algo aún más importante que un gol: volvió la posibilidad. En minutos, un partido imposible dejó de ser imposible

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Por Andrés Arias
Vísperas de la final entre Milan y Liverpool, en mayo de 2005. Un enorme balón de fútbol decora la cancha del estadio de Estambul. (LUCA BRUNO)







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