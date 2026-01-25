Una rebelión por el bien común

Autoridades cierran la calle donde un agente de Migración de Estados Unidos ultimó a Renee Good, el 7 de enero. No muchos saben que dos vecinos, en esa situación de extrema volatilidad, irrumpieron para defender a la víctima.

En los videos de la muerte de Renee Good –en Minneapolis, Minnesota– a manos de las autoridades de inmigración estadounidenses, unas voces sorprenden: dos vecinos, en esa situación de extrema volatilidad, irrumpen para defender a la víctima. Una voz femenina confronta al oficial de inmigración que le disparó. Le pregunta qué ha hecho. Le reclama el haberla matado. La otra voz, masculina, que se identifica como médico, le pide a los oficiales que lo dejen acercarse para tomarle el pulso a Renee. La solicitud es declinada.

Catherine A. Sanders, autora del libro Por qué actuamos, explora la razón de que tantas personas permanezcan en silencio cuando atestiguan injusticia y cómo la valentía moral es algo que puede desarrollarse.

La académica explica que el factor más importante para que un mal comportamiento continúe en cierta situación no son unas cuantas “manzanas podridas”, sino, sobre todo, el fracaso de las buenas personas para intervenir y hacer lo correcto.

Alguien podría decir que estos vecinos no cambiaron los resultados de la tragedia que ocurrió la mañana del 9 de enero pasado. Puedo decir que, para mí, cambió la manera en que recibí la noticia: en un escenario profundamente desesperanzador, vi los brotes de una comunidad comprometida a cuidarse.

El grupo es un escondite

Decir que atravesamos tiempos difíciles es un eufemismo. Hemos visto cómo las reglas que todos dábamos por sentadas parecen no estar vigentes. El comportamiento de nuestros gobernantes se tornó cruel, infantil, bizarro.

Hemos visto al presidente victimizar a periodistas, contrincantes políticos y ciudadanos comunes con una opinión. Tal vez peor, hemos visto cómo esto parece seguirle ganando los afectos de su base, incluso estimulando a ciertas candidatas, como Fernández y Díaz, a intentar repetir su desafortunada fórmula para ganar capital político.

Se le llama “efecto bystander” al hecho, repetidamente comprobado, de que cuantas más personas haya en un espacio, menos tendemos a intervenir. El grupo nos crea una idea de que no somos responsables de tratar de solucionar lo que presenciamos. En el grupo, nadie nos ve. Nadie atestigua nuestra indiferencia porque hay muchas; demasiadas.

Explica Sanders que la inacción en grupo se relaciona con una tendencia humana a reducir nuestro esfuerzo cuando creemos que nuestra contribución, o falta de ella, será menos evidente. A esta tendencia se le conoce como “pereza social” y es un factor que explica, por ejemplo, la maña de la gente de esforzarse menos en trabajos grupales por estar diluida la responsabilidad. Tristemente, también es un factor que puede explicar la abstención en las elecciones.

En las discusiones de cara a los comicios, hay otro elemento mencionado por Sanders que evita que la gente actúe: una duda sobre si lo que interpretamos de la situación es preciso. Las personas y (creo que, en especial, los costarricenses) tenemos miedo de que se nos juzgue como tontos, exagerados o demasiado sensibles. Nos angustia la vergüenza.

Un incendio o el choque entre el tren y un tráiler son emergencias indiscutibles y requieren de una respuesta inmediata. No hay ambigüedades. Sin embargo, en la situación actual del país, tal vez no tenemos un solo hecho contundente que nos ayude a responder de una manera absoluta a preguntas como: ¿hay un riesgo real de dictadura? ¿Las actitudes que vemos a diario son gestos autoritarios? ¿Esto parece un ataque a las instituciones? Son todas dudas complejas, pero, tal vez, lo más relevante es que, desde el punto de vista de cómo nos comportamos, el riesgo no está en exagerar. El riesgo está en no intervenir.

Alerta: nadie evacúa

En situaciones riesgosas, volvemos al grupo para constatar si la mayoría está entendiendo lo mismo que nosotros de la situación. Como cuando en el centro comercial suena una alarma y nos quedamos viendo a los demás para ver si alguien se retira.

De repente, nadie evacúa porque nadie evacúa. De la misma forma, las discusiones en redes sociales o los resultados de las encuestas “guían” nuestras actuaciones: algunos votan por quien parece que va a ganar, otros caen en la desesperanza de lo que parece un destino firmado y ni siquiera acuden a las urnas. Es decir, muchos actuamos basados en las supuestas acciones de gente que a su vez ve a otros para decidir su comportamiento.

Pero hay otra manera, podemos ver la emergencia e intervenir. Sanders tiene un concepto para las personas que se atreven a actuar en situaciones límite: rebelde moral. No me gusta el término “moral” por los manoseos que ha sufrido en manos de los fundamentalistas, pero conecto con actuar en favor del bien común. Nos rebelamos en defensa de la humanidad del otro y, con ello, también de la nuestra.

La evidencia indica que estamos más dispuestos a tomar el riesgo de actuar si no lo hacemos solos. Los amigos nos protegen de la vergüenza, de la apatía y nos pueden dar la señal de que lo que percibimos es correcto: hay peligro y hay que actuar.

Un requisito crítico para decidirnos a actuar es creer que ello podría hacer la diferencia, y las investigaciones nos dan esperanza. Un estudio del 2018 de la Universidad de Pensilvania sugiere que solo se necesita que el 25 por ciento de un grupo adopte una postura para crear un punto de inflexión que conduzca al establecimiento de un nuevo comportamiento.

Ser un espectador pasivo de la violencia, la crueldad o de las más bajas tácticas electorales que se han visto en años es lo único que garantiza cero impacto. Y, de verdad, esa es la única vergüenza insoportable.

Andrea Vásquez R. es comunicadora social especializada en Inclusión y Equidad.