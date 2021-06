Más allá de su gravedad, no puedo, a estas tempranas alturas, juzgar la investigación abierta por el OIJ sobre una posible megarred de corrupción en las contrataciones de obra pública. Pero sí me atrevo a plantear qué espero de ella. Sobre su desarrollo, que sea sólido, enérgico, eficaz y esté blindado técnica y jurídicamente, y que, con apego al Estado de derecho y el debido proceso, abra un camino expedito para juzgar y castigar a los posibles culpables y exonerar a quienes no lo sean (justicia pronta y cumplida). La impunidad no se vale.