Una hora al día para ser absolutamente libre

Lo que pasa en mi fuero interno no se puede calificar según criterios de coherencia o racionalidad, porque soy yo el dueño del arbitrio

Por Carlos Arguedas Ramírez

Cada mañana, camino cosa de una hora y en ese lapso estoy metido por completo en mi fuero interno. Me entretiene mucho ese tiempo de práctica ilimitada y acrítica de mi libertad íntima, sin testigos, cortapisas, interferencias ni censuras. No existe la mirada de los otros, esa que, en palabras de Claudia Piñeiro, nos perfora y nos juzga mal. No hay consecuencias.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

