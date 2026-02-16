Una hora al día para ser absolutamente libre

Cada mañana, camino cosa de una hora y en ese lapso estoy metido por completo en mi fuero interno. Me entretiene mucho ese tiempo de práctica ilimitada y acrítica de mi libertad íntima, sin testigos, cortapisas, interferencias ni censuras. No existe la mirada de los otros, esa que, en palabras de Claudia Piñeiro, nos perfora y nos juzga mal. No hay consecuencias.

Esos son momentos de real empoderamiento, cuando siento como si fuera cierto que domino sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre todo reptil que se mueva sobre la tierra. Todo está a mi disposición para lo que quiera. Esta es, claro está, una legendaria analogía bíblica. Lo cierto es que nada me condiciona, nada me atemoriza, nadie me juzga.

Diariamente, al acabar esa experiencia, sé que enseguida volveré al mundo, al espacio donde comienzan a desplegarse los aciertos y los errores de la socialización: la cautela, la prudencia, la discreción, el sentido común, el valor, y todos sus contrarios. Acudiendo también a las imágenes bíblicas, enseguida volveré al espacio donde sabemos que estamos desnudos y obligados a coser hojas de higuera para hacernos delantales; o, puesto de otra manera, al espacio donde modernamente tenemos que invocar los derechos y libertades jurídicas a fin de recuperar, aunque en medida precaria, aquel otro estado libérrimo, como en el mito del Génesis.

No es que cuando camino cada día piense en cosas importantes o interesantes. Pueden ser triviales. Las formas en que se manifiestan, además, son arbitrarias y la mayor parte, incomprensibles, salvo para mí. Puedo pensar, por ejemplo, que al paso que va el hielo, cualquier día me van a deportar de Costa Rica, o que el hielo los está deportando, pero mediante la extradición se los estamos devolviendo, y seguir cavilando por ahí.

Por consiguiente, lo que pasa en mi fuero interno no se puede calificar según criterios de coherencia o racionalidad, porque soy yo el dueño del arbitrio. Esto se entiende mejor si lo digo como lo decía Walt Whitman: “¿Qué yo me contradigo? ¿Y qué?”.

En fin, es la manera de escapar de una frase que se dice a menudo: “Te lo advertí, debiste haberlo pensado antes, ahora es muy tarde y solo queda sufrir las consecuencias, pero la próxima vez…”

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.