Columnistas

Una derrota anticipada para Costa Rica

Pobre Costa Rica, con un pueblo tan confundido y engañado que podría votar con el hígado y precipitarnos al mismísimo infierno, sin nunca atisbar la gran nación que los constituyentes de 1949 consagraron como visionario modelo de Primer Mundo

EscucharEscuchar
Por Johnny Meoño Segura
Empresarios o políticos en reunión de trabajo en torno a una mesa, todos con sus computadoras
Existe en Costa Rica el vacío abismal en dirección y planificación estratégica y operativa. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Johnny Meoñoelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.