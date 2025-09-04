Columnistas

Una casilla nueva para indicar si el pago se hace por Sinpe móvil... ¿y qué cambiará?

No basta con poner una casilla más en el nuevo facturador electrónico. La modificación, aunque bien intencionada, no incorpora ningún mecanismo adicional de verificación ni sanción que obligue al cumplimiento tributario. Así que, lamentablemente, la evasión seguirá

Por Elian Villegas Valverde
En la imagen, la vista de productos y un letrero promocionando Sinpe Móvil en un comercio local.
Con solo salir a la calle, se puede observar el uso intensivo de Sinpe móvil en transacciones comerciales. (Foto con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio)







